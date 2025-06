ascolti tv i dati del 26 giugno 2025

La serata televisiva del 26 giugno 2025 ha regalato grandi emozioni e numeri interessanti, dimostrando ancora una volta come il pubblico sia alla ricerca di intrattenimento di qualità. La replica di Don Matteo su Rai1 ha conquistato oltre 2 milioni di spettatori, mentre il duello tra Juventus e Manchester City su Canale 5 ha attirato oltre 3 milioni di appassionati di calcio. Scopriamone i dettagli!

Bene la fiction anche se in replica. Nella serata di ieri, giovedì 26 giugno 2025, su Rai1, la replica della fiction Rai, Don Matteo 13 ha coinvolto 2.322.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club, tra Juventus e Manchester City ha ottenuto 3.218.000 spettatori con uno share del 20.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera registra 880.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 Hitch – Lui sì che capisce le donne incolla davanti al video 881.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Estati Senza Fine segna 448.000 spettatori (3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 799. 🔗 Leggi su 361magazine.com