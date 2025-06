ascolti tv del 26 giugno don matteo contro la juventus

Il duello tra tradizione e spettacolo si è acceso giovedì 26 giugno, quando su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 13, mentre su Canale 5 impazzava il match Juventus-Manchester City. Una sfida televisiva senza precedenti, tra amore per le storie del sacerdote più amato e il calcio internazionale di alto livello. La battaglia degli ascolti tv ha animato le serate di milioni di italiani, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi avrebbe trionfato...

Giovedì 26 giugno su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Don Matteo 13 in replica, ma questa settimana ha avuto un avversario molto ostico. Infatti, su Canale 5 è stato trasmesso il match Juventus-Manchester City. La battaglia degli ascolti tv è davvero accesa. Nella puntata di Don Matteo 13, in attesa della nuovissima quindicesima stagione, su Rai 1 Don Massimo ( Raoul Bova ) fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo. 🔗 Leggi su Dilei.it