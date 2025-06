Ascolti tv 20.9% share per Juve-City Infante supera Del Debbio e Formigli

La serata televisiva di ieri ha regalato grandi numeri e sorprese, con il match Juve-City che ha superato le aspettative, conquistando uno share del 209%. Nella corsa agli ascolti, Infante ha battuto Debbio e Formigli, confermando il forte interesse del pubblico. Un quadro variegato di programmi che testimonia la vivacità della tv italiana, capace di catturare l’attenzione su più fronti. E questa tendenza sembra destinata a continuare, sorprendente gli spettatori ogni sera.

Nella serata tv di ieri, giovedì 26 giugno, in access su Rai1 'Affari tuoi' registra 4.281.000 spettatori e 26.5% share. Su Canale5 'Paperissima sprint' 2.053.000 spettatori e 13.7% share. Su Rai2 'Tg2 post' 471.000 spettatori e 2.9% share. Su Italia1 'Ncis-unità anticrimine' 999.000 spettatori e 6.3% share. Su Rai3 'Generazione bellezza' 788.000 spettatori e 5.2% share e 'Un posto al sole' 1.193.000 e 7.3% share. Su Rete4 '4 di sera' 967.000 spettatori e 6.4% share nella prima parte e 873.000 spettatori e 5.3% share nella seconda. Su La7 'Otto e mezzo' 1.224.000 spettatori e 7.7% share. Su Tv8 'Foodish' 430.

