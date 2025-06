Artisti di strada e Andrea Sannino per l' Arienzo Summer Village

Vivi l’energia dell’estate all’Arienzo Summer Village 2025, dove gli ultimi eventi di giugno promettono emozioni uniche! Tra artisti di strada e il talento di Andrea Sannino, il cuore pulsante dell’evento si anima con spettacoli coinvolgenti e atmosfere indimenticabili. Domenica 29 giugno, in via Annunziata, preparati a lasciarti sorprendere dalle esibizioni itineranti e dall’entusiasmo di una serata dedicata a Sport e Spettacolo. Non perdere questa straordinaria conclusione di mese, che segna l’inizio di un’estate all’insegna del divert

Ultimi eventi di giugno per l'Arienzo Summer Village 2025 all'insegna degli artisti di strada e di Andrea Sannino. Gli ultimi giorni del mese - a tema Sport e Spettacolo - caratterizzati da due manifestazioni. Domenica 29 giugno in via Annunziata, dalle ore 21, le esibizioni itineranti degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: artisti - strada - andrea - sannino

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

- Giuseppe: Per me sta benissimo, se ha bisogno... vada a lavorare. - Felice: E come faccio Signor Cocuzza, io sono mesi che non esco di casa, non ce la faccio ad andare in giro per strada... guardare in faccia le persone che per vivere devono schiacciare la Vai su Facebook

Arienzo Summer Village. Lunedì il concerto di Andrea Sannino; Sanità Tà Tà 2025: la notte della Musica al Rione Sanità con Andrea Sannino, visite guidate e aperture notturne dei monumenti; Franco Ricciardi, canta sul lungomare con gli artisti di strada: l'esibizione con gli “Anema e Core duo”.

Andrea Sannino, 10 anni da “Abbracciame”: “Meglio sold out vero all’Arena che uno finto allo stadio” - Quando la popolarità arriva dopo i trent’anni e dopo una lunga gavetta te la godi di più. Da napoli.repubblica.it

'Mosaico' di Andrea Sannino, 'le mie emozioni nel nuovo album' - Così l'artista Andrea Sannino spiega il suo nuovo lavoro che sarà presentato oggi a Napoli; da venerdì 21 aprile, infatti, il nuovo album sarà disponibile in versione fisica e in digitale. Lo riporta ansa.it