Arte della liuteria cremonese una legge per tutelare un’eccellenza storica

Cremona, culla della liuteria di eccellenza, si appresta a tutelare e valorizzare il suo patrimonio unico con una legge dedicata. La decisione della commissione Attività produttive della Lombardia segna un passo importante nella lotta contro la contraffazione, proteggendo l’autenticità e l’arte secolare dei maestri cremonesi. Un impegno concreto per preservare questa tradizione preziosa e garantirne il futuro.

Cremona, 27 giugno 2025 –  Via libera al progetto di legge regionale contro la contraffazione e per la difesa della liuteria cremonese. La commissione AttivitĂ produttive della Lombardia ieri ha licenziato il progetto dando il via all’iter che porterĂ alla legge per contrastare la contraffazione e promuovere azioni tese a valorizzare il saper fare liutario nonchĂ© tutelare il marchio collettivo “ Cremona Liuteria “ del Consorzio Liutai Antonio Stradivari di Cremona. Inoltre la legge va a garantire l’uso esclusivo del marchio per le imprese che rispettano criteri di qualitĂ e autenticitĂ indicati in un apposito regolamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arte della liuteria cremonese, una legge per tutelare un’eccellenza storica

In questa notizia si parla di: legge - liuteria - cremonese - tutelare

Una legge tutelerà la liuteria cremonese - Non è più tollerabile che il prestigio della liuteria cremonese venga offuscato da violini falsi e contraffatti.

Arte della liuteria cremonese, una legge per tutelare un’eccellenza storica; Liuteria cremonese, in commissione approvato il progetto di legge di Fratelli d'Italia; Ok in commissione regionale a legge tutela liuteria. I distinguo del Pd.

Arte della liuteria cremonese, una legge per tutelare un’eccellenza storica - Cremona, 27 giugno 2025 – Via libera al progetto di legge regionale contro la contraffazione e per la difesa della liuteria cremonese. Riporta ilgiorno.it

Liuteria cremonese, in commissione approvato il progetto di legge di Fratelli d'Italia - La IV Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale ha approvato oggi il progetto di legge sulla tutela e valorizzazione della liuteria cremonese, prima iniziativa normativa ... Da laprovinciacr.it