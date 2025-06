Arsenal sperando di legare l’accordo per il difensore di Valencia Cristhian Mosquera

L'Arsenal punta a rafforzarsi questa estate e ha messo gli occhi su Cristhian Mosquera, giovane talento del Valencia. Con capacità polivalenti che spaziano dal ruolo di difensore centrale a quello di terzino destro, il ventenne potrebbe rappresentare il colpo giusto per rinvigorire la rosa di Arteta. La trattativa, ancora in fase embrionale, promette di essere uno dei temi caldi del mercato estivo dei Gunners. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

2025-06-26 18:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Arsenal spera di aggiungere Mosquera Criszia alla loro squadra quest’estate. Numerosi rapporti di questo pomeriggio hanno affermato che i Gunners avevano aperto colloqui con il club di Mosquera Valencia nella speranza di concordare un accordo per il difensore, che può giocare centralmente o al terzino destro. Il ventenne ha fatto 90 presenze per Los Che, di cui 37 a La Liga la scorsa stagione quando hanno chiuso al 12 ° posto dopo essersi radunati sotto Carlos Corberan. Mosquera, una Spagna Under 21 International, è ansiosa di unirsi ai Gunners, secondo l’esperto di trasferimento Fabrizio Romano, anche se dovrà competere con artisti del calibro di William Saliba, Gabriel e Ben White per un luogo di partenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’Arsenal punta su Mosquera: trattative in corso con il Valencia - L’Arsenal accelera sul mercato per consolidare la propria difesa e punta deciso su Mosquera, giovane talento del Valencia.

F. Romano - L'Inter ha definito l'ingaggio del terzino destro croato sedicenne Duje Slatina dall'Hajduk Spalato. L'Arsenal è in trattative per ingaggiare Christian Mosquera come nuovo difensore centrale, con le trattative iniziali già in corso. “Il B Vai su Facebook

Translate postC'era un accordo verbale per Mosquera al Lipsia ma il club tedesco si è tirato indietro dopo la recente crescita vertiginosa delle richieste per il cartellino. Anche Bayern e Bayer Leverkusen erano sulle sue tracce ma ora in netta pole position c'è l' Vai su X

