Arsenal dato meno del 2% di probabilità di firmare Alexander Isak

Notizia sorprendente proveniente dal mondo del calcio: l’Arsenal sembra aver praticamente abbandonato la pista Alexander Isak, con meno del 2% di probabilità di firmare il talento svedese questa estate. Una svolta che potrebbe rivoluzionare i piani offensivi dei Gunners, costringendo Mikel Arteta e il team a ripiegare su altre strategie. La campagna di rafforzamento continua, ma ora l’attenzione si sposta su altri nomi…

Notizia fresca giunta in redazione: Le speranze dell’Arsenal di atterrare uno dei loro migliori obiettivi di attaccante quest’estate hanno preso un colpo significativo, con il giornalista della BBC Sami Mokbel che afferma che i cannonieri hanno “meno di una probabilità del 2%” di completare l’accordo durante questa finestra di trasferimento. Mikel Arteta e il regista sportivo Andrea Berta stanno attivamente alla ricerca di un nuovo centro-prezzo per aggiungere un vantaggio clinico alla squadra prima della nuova stagione della Premier League, con l’Arsenal determinato a basarsi sulla loro forte campagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Calciomercato estero, manca sempre meno all’ufficialità di Kepa all’Arsenal! Completate le visite mediche - Il calciomercato estero si infiamma: manca ormai poco all’annuncio ufficiale di Kepa Arrizabalaga all’Arsenal.

L’esterno brasiliano: "Con Chivu c’è meno paura di combattere e fare falli. Il ko Champions è lontano, abbiamo parlato degli errori, ora c’è solo il Mondiale" Vai su Facebook

L’Inter non è la favorita per conquistare la Champions; Chi vincerà la Champions League secondo il supercomputer Opta; Inter, in Champions può essere davvero l'anno buono. Il dato fortunato che distacca Arsenal, PSG e Barcellona.