Arriva ’Maremma Link’ | treno e bus servizio al via per raggiungere meglio il mare

Scopri Maremma Link, il nuovo servizio intermodale che rivoluziona il modo di raggiungere le splendide spiagge della zona. Con un unico biglietto treno+bus, potrai goderti il mare senza preoccupazioni, semplificando i tuoi spostamenti e rendendo la vacanza ancora più rilassante. La soluzione ideale per chi desidera immergersi nella bellezza della Maremma: arriva ora per rendere ogni viaggio più comodo e sostenibile.

Grosseto, 27 giugno 2025 – Si chiama ’ Maremma Link ’ ed è il nuovo servizio intermodale organizzato per tutti coloro che vogliono raggiungere le destinazioni di mare in un’unica soluzione: sarà infatti possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service) il biglietto treno+bus indicando come stazione di arrivo o partenza: Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole. “Si tratta – ha detto Natalia Giannelli, direttore regionale di Trenitalia – di un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e integrata resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva ’Maremma Link’: treno e bus, servizio al via per raggiungere meglio il mare

