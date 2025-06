Arriva la truffa della Regione | fai attenzione a cosa rispondi al telefono

Attenzione a tutti: sta circolando una nuova truffa orchestrata dalla Regione, e i rischi sono sempre dietro l'angolo. Con metodi sempre più sofisticati, i truffatori cercano di ingannarci attraverso chiamate telefoniche fraudolente, email e messaggi sui social. È fondamentale rimanere vigili e informati per difendersi da questi inganni. Ecco come riconoscere le truffe e proteggersi efficacemente. Leggi tutto per scoprire come non farti ingannare.

Ennesimo tentativo di truffa in atto. Stavolta c’è di mezzo addirittura una Regione. Emessa una nota ufficiale per mettere in guardia i cittadini Nuove truffe e come trovarle. Ormai non siamo più al sicuro da nessuna parte. E-mail, SMS, messaggi sui social network, chiamate telefoniche, non c’è un ambito in cui possiamo dirci al riparo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Arriva la truffa della Regione: fai attenzione a cosa rispondi al telefono

Telefonate a nome della Regione per forniture di luce e gas: la truffa delle ultime ore - La Regione Lazio avverte i cittadini di una recente truffa telefonica che sfrutta il suo nome per proporre falsi contratti di fornitura luce e gas a prezzi convenienti.

