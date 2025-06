Arriva la pelle artificiale per le mani di robot e protesi umane, un'innovazione che promette di rivoluzionare il nostro rapporto con la tecnologia. Ma quali sono le caratteristiche chiave di una pelle artificiale capace di ricoprire protesi e consentire a robot e umani di percepire sensazioni tattili autentiche? Facile da produrre, a costi contenuti e altamente sensibile: un salto nel futuro che si avvicina sempre di piĂą alla realtĂ . Tra i vari prototipi sperimentali in fase di sviluppo, ...

Quali dovrebbero essere le caratteristiche di una pelle artificiale in grado di aiutare un robot a percepire sensazioni, oltre che di ricoprire protesi in caso di amputazione della mano? Sostanzialmente di essere facile da produrre, di costo limitato ed estremamente efficiente nelle sensazioni tattili. Anche se può sembrare fantascienza, ci si sta avvicinando sempre di piĂą a questo risultato. Tra i diversi prototipi realizzati e in fase di studio colpisce in questo senso quanto presentato in una ricerca apparsa su Science Robotics, frutto del lavoro degli esperti dell’UniversitĂ di Cambridge e dell’University College (UCL) di Londra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it