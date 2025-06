Arriva capitan ’Sacca’ Saccaggi è la sicurezza | Estra ho il fuoco dentro No pressioni solo gioia

Lorenzo Saccaggi torna a vestire i colori biancorossi di Pistoia, firmando un contratto triennale che sancisce un legame più forte che mai. La sua passione e il desiderio di rinascita si intrecciano con l’affetto dei tifosi, creando un mix di emozioni e sfide da affrontare con determinazione. Con il fuoco dentro e solo gioia nel cuore, Saccaggi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La parola ora passa ai campioni.

Lorenzo Saccaggi e Pistoia ancora insieme. Sacca ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso per tre anni, segno che oltre all’affetto che lo lega a questa città ci sono altri motivi per aver preso una decisione simile. "L’affetto e il legame che ho creato con i tifosi ha influito – dice Saccaggi –, poi da giocatore e da grande agonista c’è anche un voler accettare una sfida, una eventuale rinascita. Ho grande voglia di rivalsa dopo ciò che successo e la volontà di far ritornare importante Pistoia. Sarà un altro palcoscenico però questo fuoco che ho dentro è stato il motivo principale per cui ho accettato questa proposta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arriva capitan ’Sacca’. Saccaggi è la sicurezza: "Estra, ho il fuoco dentro. No pressioni, solo gioia»

