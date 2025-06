Arrestato per evasione 19enne scarcerato

Un colpo di scena che scuote la cronaca locale: Pasquale R., 19enne arrestato per evasione, è stato immediatamente scarcerato dopo l’udienza di convalida. La vicenda rivela ancora una volta le sfide delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la giustizia, lasciando aperti interrogativi sulla gestione dei giovani coinvolti in episodi controversi. La vicenda si presenta come un esempio lampante di come la legge possa essere applicata con rapidità e attenzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato scarcerato al termine dell’udienza di convalida Pasquale R., 19 anni, arrestato nella giornata di ieri – giovedì 25 giugno 2025 – con l’accusa di evasione. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari per una precedente misura cautelare legata a reati di truffa aggravata avvenuti a Sorrento, era stato sorpreso dai carabinieri mentre sostava nei pressi della propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni militari dell’Arma avrebbero notato il 19enne fuori dal domicilio, violando così le prescrizioni imposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arrestato per evasione, 19enne scarcerato

