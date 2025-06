Arrestato ' l' incubo' dei negozi di Pozzuoli

L’incubo dei negozi di Pozzuoli è stato finalmente smantellato: i carabinieri della Compagnia locale hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di un uomo gravemente sospettato di rapina e tentata rapina. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità, garantendo maggiore sicurezza ai commercianti e ai cittadini. La giustizia fa il suo corso, ma la battaglia contro la paura continua.

I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza cautelare (ai domiciliari), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di rapina, tentata rapina, detenzione e porto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: pozzuoli - arrestato - incubo - negozi

Puntura di tracina: quando un tuffo in mare può trasformarsi in un incubo Tra le insidie dell’estate, una delle più dolorose è spesso la meno conosciuta: la puntura della tracina, il pesce “velenoso” dei nostri mari. Ecco cosa sapere e come difendersi. Con l’arriv Vai su Facebook

Incubo usura per 25 anni, Nunzio Bitonto lascia il carcere; Non uscire di casa o ti ammazzo: notte da incubo per una 36enne, alla fine l'ex fidanzato finisce in carcere; Pozzuoli, minaccia di morte i genitori della ex fidanzata: arrestato.

Pozzuoli nell'incubo del racket: incendiato un negozio di abbigliamento - Il Mattino - Non escludono l' atto doloso, i carabinieri di Pozzuoli che la scorsa notte sono intervenuti in via Antiniana a causa dell'incendio di un negozio di abbigliamento di proprietà di un ... Scrive ilmattino.it

Pozzuoli, incubo stalker: scala un tubo ed entra dal balcone in casa della ex. Arrestato 60enne - Quotidiano Nazionale - Arrestato 60enne Dopo due mesi dalla fine della relazione la donna era esasperata da minacce, pedinamenti e anche ... Come scrive quotidiano.net