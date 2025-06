Arrestato a Torino mentre spaccia si dichiara minorenne dopo gli accertamenti emerge una verità differente

Un giovane senegalese, arrestato a Torino durante un’operazione anti-droga, aveva cercato di giustificarsi come minorenne. Tuttavia, gli accertamenti successivi hanno rivelato una verità diversa. Un episodio che mette in luce quanto sia cruciale l’impegno delle forze dell’ordine e delle tecnologie come YOUPOL per combattere la criminalità. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di vigilare e di intervenire efficacemente contro ogni forma di illegalità.

Un giovane senegalese è stato arrestato a Torino per spaccio di droga e false dichiarazioni. L'arresto è avvenuto dopo segnalazioni tramite YOUPOL.

