Arrampicata sportiva | la slovena Garnbret irrompe nel boulder di Innsbruck Moroni a un passo dal podio

L’arrampicata sportiva di scena a Innsbruck ha regalato emozioni e sorprese, con la slovena Janja Garnbret protagonista assoluta. La campionessa ha conquistato il podio con un punteggio impressionante di 99.3 punti, lasciando alle spalle avversarie di altissimo livello come Oriane Bertone e Anon Matsufuji. Con questa vittoria, Garnbret si conferma regina del boulder 2025, chiudendo una stagione ricca di sfide e spettacolo. La gara si è conclusa, ma le emozioni resteranno a lungo.

Sulla Coppa del Mondo di boulder 2025, per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, cala il sipario. A Innsbruck è infatti andato in scena l’ultimo atto della specialità che ha regalato non poche sorprese. A vincere è stata la slovena Janja Garnbret con il perentorio score di 99.3 punti battendo la fortissima francese Oriane Bertone, “fermatasi” al secondo posto a 69.8 e vincitrice della Coppa di Specialità, e la nipponica Anon Matsufuji, terza a completare il podio con 59.5. Buone indicazioni in casa Italia: da registrare infatti ci sono il quarto posto di Camilla Moroni, che ha chiuso a 53.8 punti, e l’ottavo posto di Giorgia Tesio, che ha completato la sua prova con lo score di 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: la slovena Garnbret irrompe nel boulder di Innsbruck. Moroni a un passo dal podio

