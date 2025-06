Arnautovic Inter il Rapid Vienna insiste per l’austriaco | le cifre e i dettagli

Il ritorno di Marko Arnautovic al Rapid Vienna si fa sempre più concreto: il club austriaco insiste per riportarlo a casa, offrendo un'opportunità allettante per entrambe le parti. L’attaccante, attualmente in uscita dall’Inter, è disposto a tornare a parametro zero, ma le sue richieste salariali sono alte. Con cifre che superano i quattro milioni di euro, la trattativa si anima: le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del protagonista.

Arnautovic Inter, il giocatore ha aperto al Rapid Vienna: dall'entourage c'è una richiesta precisa. Il Rapid Vienna sta intensificando gli sforzi per riportare Marko Arnautovic, attaccante in uscita dall' Inter, a Vienna. Secondo la ORF, Arnautovic è disponibile a parametro zero, ma ha aspettative salariali elevate. Dopo aver guadagnato circa quattro milioni di euro all'Inter, il suo entourage richiede un compenso annuale di almeno 2,5 milioni di euro. Questa cifra, sebbene considerevole per il Rapid, non sembra impossibile da raggiungere, soprattutto con il supporto di nuovi sponsor. Tuttavia, la competizione si fa agguerrita, poiché anche il Besiktas ha manifestato forte interesse per il giocatore austriaco.

