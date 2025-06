Arnautovic il sogno del Rapid Vienna ma sull’ex Inter pure una turca

Marko Arnautovic, il talento che ha fatto sognare i tifosi dell’Inter, si prepara a chiudere un capitolo importante della sua carriera. Tra le possibili destinazioni c’è il Rapid Vienna, club del suo cuore, ma anche una squadra turca si fa avanti. Dopo anni di successi e sfide, l’austriaco è pronto a scrivere il prossimo capitolo: quale strada sceglierà? La sua decisione potrebbe cambiare il volto del suo futuro calcistico.

Marko Arnautovic tra tre giorni esatti metterà fine ufficialmente alla sua esperienza con l’Inter. Infatti il prossimo 30 giugno il suo contratto scadrà e quindi sarà libero di accasarsi altrove. Ci sono due squadre sull’austriaco, tra cui il Rapid Vienna. A ZERO – Marko Arnautovic al momento si trova in vacanza, dopo la lunga stagione con l’Inter. L’austriaco non è riuscito a chiudere la sua carriera con l’Inter così come l’aveva iniziata nel lontano 2010, quando, seppur da comprimario, riuscì ad alzare al cielo di Madrid la Champions League. Contro il Psg, invece, la grande delusione. L’austriaco, 36 anni, dopo il 30 giugno non sarà più un giocatore dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic il sogno del Rapid Vienna, ma sull’ex Inter pure una turca

In questa notizia si parla di: arnautovic - rapid - vienna - inter

Stoger (Rapid Vienna): «Arnautovic? Intelligente pensarci!» - L’interesse del Rapid Vienna per Marko Arnautovic sta alimentando entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di rivedere l’attaccante austriaco in campo con la maglia dei biancoverdi.

Il tecnico del #RapidVienna Peter #Stoger non nasconde l'interesse della sua squadra per Marko #Arnautovic. Vai su X

Il tecnico del #RapidVienna Peter #Stoger non ha dubbi sul valore di un potenziale approdo di Marko #Arnautovic al suo Club. Vai su Facebook

Il Rapid Vienna continua a sperare in Arnautovic: il giocatore ha aperto, dall'entourage richiesta...; Rapid Vienna su Arnautovic. Stöger: È un'idea, ma non potremo certo attirarlo con i soldi; Dragovic: Vorrei vedere Arnautovic al Rapid Vienna per batterlo. Poi scherza sulle espulsioni.

Il Rapid Vienna continua a sperare in Arnautovic: il giocatore ha aperto, dall'entourage richiesta precisa - Anzi, secondo la redazione sportiva della ORF, la televisione pubblica austriaca, il club biancoverde sta lavorando alacremente per riportare i ... Si legge su msn.com

Stoger (Rapid Vienna): «Arnautovic? Intelligente pensarci!» - Peter Stoger, allenatore del Rapid Vienna, ha così parlato dell'interesse della sua squadra per Marko Arnautovic, svincolatosi dall'Inter al termine - inter-news.it scrive