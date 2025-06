Argentina studenti e professori in piazza contro i tagli di Milei

In Argentina, studenti e professori si sono uniti in una vibrante protesta a Buenos Aires, sfilando con torce e candele per denunciare i tagli al bilancio introdotti dal governo di Javier Milei. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di scienziati del Conicet, mette in evidenza il crescente allarme per il declino degli investimenti in ricerca e tecnologia. Una sfida aperta alla politica che rischia di compromettere il futuro del paese.

Studenti universitari e professori hanno marciato verso il ministero dell'Istruzione a Buenos Aires con torce e candele accese per protestare contro i tagli al bilancio operati dal governo libertario del presidente Javier Milei. Molti dei manifestanti erano scienziati del Conicet, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, secondo cui gli investimenti nella scienza e nella tecnologia sono crollati a livelli senza precedenti. Milei ha tagliato i sussidi, abolito i controlli sui prezzi, smantellato ministeri governativi e licenziato oltre 42mila dipendenti pubblici. I manifestanti hanno chiesto, tra le altre misure, un aumento della spesa per i settori della sanità e dell'istruzione, che sono stati drasticamente ridotti.

