Argentina studenti e professori in piazza contro i tagli di Milei | le immagini

In Argentina, studenti e professori sono scesi in piazza a Buenos Aires, portando torce e candele accese, per protestare contro i drastici tagli al bilancio imposti dal governo di Milei. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di scienziati del Conicet, evidenzia la preoccupazione crescente per il futuro della ricerca e dell’istruzione nel paese. È un forte segnale di opposizione alle politiche che minacciano il progresso scientifico e l’innovazione nazionale.

Studenti universitari e professori hanno marciato contro il governo Milei, verso il Ministero dell’Istruzione a Buenos Aires con torce e candele accese per protestare contro i tagli al bilancio operati dal governo libertario. Molti dei manifestanti erano scienziati del Conicet, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, secondo cui gli investimenti nella scienza e nella tecnologia sono crollati a livelli senza precedenti. Milei ha tagliato i sussidi, abolito i controlli sui prezzi, smantellato ministeri governativi e licenziato oltre 42.000 dipendenti pubblici. I manifestanti hanno chiesto, tra le altre misure, un aumento della spesa per i settori della sanità e dell’istruzione, che sono stati drasticamente ridotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, studenti e professori in piazza contro i tagli di Milei: le immagini

