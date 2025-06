Arezzo vicina la firma del difensore Redolfi Per l' attacco piace Spini

Arezzo si appresta a chiudere un importante acquisto: la firma di Redolfi per rafforzare la difesa, mentre Spini emerge come possibile nuovo attaccante. La trattativa per il difensore centrale, con un passato tra le fila del Mantova e una stagione da 19 presenze in Serie B, sta finalmente avanzando verso il semaforo verde. Un passo deciso che potrebbe rivoluzionare la rosa e accendere l'entusiasmo dei tifosi.

Si avvicina al semaforo verde la trattativa per il difensore centrale Alex Redolfi (1994), sotto contratto con il Mantova per un'altra stagione. Quest'anno per lui 19 presenze in B, 18 delle quali da titolare, e 2 gol messi a segno. Originario di Bergamo, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, in. 🔗 Leggi su Today.it

