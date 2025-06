Arezzo nove giocatori in lista d' uscita Anche Settembrini in partenza

Arezzo si prepara a rivoluzionare la sua rosa: nove giocatori sono in lista d’uscita, tra cui il capitano Andrea Settembrini, non più nei piani del club. Nonostante il contratto ancora in corso, la società ha deciso di fare pulizia per puntare su un nuovo progetto. La rosa verrà completamente rivista, aprendo così un nuovo capitolo per il futuro dell’Arezzo nel calcio professionistico.

Nonostante un altro anno di contratto, Andrea Settembrini (1991) non resterà all'Arezzo. Il capitano non rientra nei piani del club e nei giorni scorsi il ds Nello Cutolo, in accordo con lo staff di Bucchi, ha provveduto a informare della situazione lui e gli altri esuberi. La rosa verrà.

