Arcelor Mittal l’impegno del Ministro | avanti il percorso di tutela

Il ministro Matteo Piantedosi dimostra un impegno concreto nel tutela dei lavoratori e del territorio irpino, partecipando attivamente a incontri fondamentali per il futuro di aziende come ArcelorMittal e Altergon. Dopo il ventennale di Altergon, il ministro ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori, ribadendo la volontĂ di proseguire lungo un percorso di tutela e dialogo. Un segnale forte di attenzione alle sfide e alle speranze di questa importante realtĂ industriale italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo aver partecipato al ventennale dalla fondazione della fabbrica irpina Altergon ( CLICCA E LEGGI QUI) ha proseguito la sua giornata in provincia di Avellino partecipando ad un tavolo in Prefettura alla presenza dei una delegazione dei lavoratori dell’ Alcerolmittal. Il Titolare del Viminale ha confermato come tutte le parti in causa stiano lavorando alla reindustrializzazione del sito di Luogosano-San Mango e, quindi la tutela dei livelli occupazionali. A fare il punto della situazione a margine del vertice, è il Segretario della Fim Cisl, Luigi Galano, ha tracciato un bilancio positivo, sottolineando come il ministro abbia ribadito con chiarezza il proprio coinvolgimento: “Il ministro ha confermato il proprio impegno, giĂ espresso nel precedente incontro, recependo tutte le nostre istanze e contestualizzandole in una fase piĂą avanzata rispetto alla prima interlocuzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it