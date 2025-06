Aprilia RS 125 GP Replica 2025 una sportiva stradale dal look racing

Aprilia presenta la RS 125 GP Replica 2025, una sportiva stradale che incarna l’essenza del racing con un design ispirato direttamente alle moto di MotoGP. Con grafiche ufficiali e dettagli autentici, questa naked combina stile e performance, portando l’adrenalina delle competizioni nel contesto urbano. Perfetta per chi desidera distinguersi sulla strada, la RS 125 GP Replica 2025 è pronta a conquistare gli appassionati di velocità e design. La livrea…

(Adnkronos) – Aprilia rinnova la sua gamma sportiva da 125 cc con un modello ispirato direttamente alla MotoGP: la nuova RS 125 GP Replica 2025. L’estetica riprende fedelmente le grafiche ufficiali delle RS-GP in gara nel Campionato del Mondo, affidate a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, unendo fascino racing e dotazioni da categoria superiore. La livrea . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

