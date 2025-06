Apre una ‘capsula del tempo’ creata nel 1999 quando faceva la seconda elementare | il video che posta su TikTok diventa subito virale

Nel cuore di un’innocente scuola elementare, Carrie ha creato una capsula del tempo nel 1999, un ricordo prezioso della sua infanzia. Venticinque anni dopo, con coraggio e un tocco di nostalgia, la apre davanti al mondo, condividendo il momento su TikTok. Il risultato? Un video virale che cattura l’essenza di un passato che torna vivo, dimostrando come i ricordi possano ancora sorprendere e unire le persone.

Potremmo definirla 'capsula del tempo' quella che Carrie ha creato nel 1999. Un contenitore che ha deciso di aprire 25 anni dopo, davanti al mondo. Come? Filmandosi su TikTok mentre lo fa. Il video, manco a dirlo, è diventato virale. Come mai aveva avuto quell'idea? Si trattava di un progetto scolastico. La storia la racconta Peopl e. "È stata una delle ultime cose che ho fatto in quella scuola, perché la mia famiglia si è trasferita a metà anno, mio padre aveva ottenuto un nuovo lavoro in Missouri. Ho fatto la capsula del tempo in Texas, prima di trasferirmi", il racconto di Carrie (@carriegrigery su TikTok).