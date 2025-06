Approvato dalla prefettura il Piano emergenza esterna Pee per il sito chimico industriale di Bussi

Con grande attenzione e responsabilità, la Prefettura di Pescara ha approvato il Piano di Emergenza Esterna (PEE) per il sito chimico industriale di Bussi sul Tirino. Questo importante strumento di protezione civile garantisce una risposta efficace in caso di incidente, tutelando la sicurezza della comunità e dell'ambiente. La sua approvazione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la prevenzione e la preparazione alle emergenze, assicurando un territorio più sicuro per tutti.

Approvato dal prefetto di Pescara Flavio Ferdani il Piano di emergenza esterna dello stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante "Società Chimica Bussi" che si trova a Bussi sul Tirino. I Piani di emergenza esterna (Pee.) sono pianificazioni di protezione civile, redatte dalle.

