Apple cambia le regole degli App Store in Europa | tutto quello che devi sapere

Apple rivoluziona le regole dell’App Store in Europa, adottando un sistema a due livelli di tariffe e una nuova commissione del 5% sugli acquisti esterni. Questa mossa strategica mira a conformarsi alle normative del Digital Markets Act, cambiando radicalmente il panorama per sviluppatori e utenti. Ma cosa significa davvero questa trasformazione? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di queste novità.

Apple introduce nuove tariffe a due livelli sull’App Store e una commissione del 5% sugli acquisti esterni, nel tentativo di allinearsi alle regole del Digital Markets Act. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: apple - regole - store - cambia

Apple cambia di nuovo le regole dell'App Store in Europa dopo la maxi-multa Vai su X

Apple modifica ancora le regole dell’App Store in Europa: ecco cosa cambia per sviluppatori e utenti ? https://iphoneitalia.link/K9nRXI Vai su Facebook

Apple cambia le regole dell’App Store in Ue per evitare la multa da 500 milioni di euro; Apple cambia di nuovo le regole dell'App Store in Europa dopo la maxi-multa; Apple cambia le regole degli App Store in Europa: tutto quello che devi sapere.

Apple cambia le regole dell’App Store in Ue per evitare la multa da 500 milioni di euro - Il primo livello prevede una commissione del 5% e garantirà l’accesso solo alle funzioni base. Segnala milanofinanza.it

Apple cambia le regole dell’App Store in Europa per evitare nuove multe: ecco tutte le novità - Apple annuncia cambiamenti radicali per l’App Store in Europa: nuove regole per promozioni, link esterni, tariffe e commissioni, tutto per rispettare il DMA. Riporta ispazio.net