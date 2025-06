Apple cambia ancora l’App Store in Europa Il nuovo sistema di commissioni è un puzzle

Apple si prepara a rivoluzionare l’App Store in Europa, in una mossa che promette di cambiare il volto del marketplace digitale. A poche ore dalla scadenza imposta dall’Europa, l’azienda ha annunciato nuove regole e una commissione rivisitata, mentre la decisione di eliminare la Core Technology Free nel 2026 alimenta il dibattito. Una partita ancora aperta, con Apple pronta a fare ricorso: cosa ci riserva il futuro?

A pochi minuti dalla scadenza del termine concesso dall’Europa per cambiare le regole dell’AppStore, evitando così una ulteriore multa, Apple pubblica le modifiche. Dal 2026 sparisce la Core Technology Free, ma arriva una nuova commissione. L’azienda annuncia comunque ricorso.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple cambia ancora l’App Store in Europa. Il nuovo sistema di commissioni è un puzzle

