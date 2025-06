App Google aggiunge una nuova opzione per condividere le notizie con gli URL completi

Se sei un appassionato di tecnologia e novità digitali, questa notizia ti sorprenderà: Google sta introducendo una nuova opzione per condividere le notizie da Discover, scegliendo tra URL abbreviati o completi. Questa funzionalità, disponibile in stabile e in beta, offre maggiore controllo e personalizzazione nelle condivisioni. Scopri come questa novità può migliorare la tua esperienza di condivisione e perché potrebbe diventare presto un must per gli utenti Android.

App Google mostra (in stabile e in beta) una nuova opzione per scegliere se condividere le news da Discover con link abbreviati o meno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - App Google aggiunge una nuova opzione per condividere le notizie con gli URL completi

