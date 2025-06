ApP | Deriva xenofoba fascista e violenta da fermare

Un episodio grave che richiede una risposta decisa e unitaria per difendere i valori di tolleranza e rispetto nella nostra città. L'alternativa per Piacenza si schiera contro ogni forma di xenofobia e violenza, promuovendo un dialogo costruttivo e solidarietà tra cittadini. Solo insieme possiamo fermare questa deriva e costruire un futuro più giusto e inclusivo, in cui nessuno sia vittima di odio o discriminazione.

Alternativa per Piacenza «denuncia la brutale aggressione di mercoledì scorso a danno di alcuni giovani cittadini. Come riportano le cronache, un gruppo di persone, vestite di nero come fossero in divisa, ha assalito due ragazzi stranieri, spedendoli all’ospedale. Un episodio grave. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

