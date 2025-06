Apertura e visita della Cabina A della Stazione di Padova

Se sei appassionato di treni e storie ferroviarie, questa è un’occasione da non perdere! Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la storica cabina A di comando scambi della stazione di Padova, offrendo un’esperienza unica e suggestiva. Sabato, dalle 16 alle 23, potrai immergerti in un mondo di leve antiche e passaggi di treni al tramonto, catturando momenti indimenticabili e vivendo un viaggio nel passato delle ferrovie italiane. Non lasciartelo sfuggire!

Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova, eccezionalmente di sabato dalle 16 alle 23. Il tramonto e l'orario serale permetteranno di ammirare e fotografare l'apparato a leve ed il passaggio dei treni in uno scenario suggestivo. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Porte aperte alla cabina a della stazione di Padova - DETTAGLI: La vecchia Cabina A di Padova apre al pubblico il prossimo 13 aprile (domenica), dalle 9 alle 17. Lo riporta padovaoggi.it