Aperto il nuovo svincolo di Misterbianco Lineri sulla Tangenziale di Catania

Oggi a Misterbianco si celebra una giornata storica: l'apertura del nuovo svincolo sulla tangenziale di Catania, un passo importante per migliorare la viabilità e collegare i quartieri in modo più efficiente. Il sindaco Corsaro ha sottolineato come questo traguardo rappresenti un momento cruciale per la città, aprendo le porte a nuove opportunità e sviluppi.

Il sindaco Corsaro: «Giornata storica per la città e i nostri quartieri, ora massima spinta su secondo tronco "Strada dell'Etna"» Dalle ore 11 di oggi è ufficialmente aperto il nuovo svincolo sulla Tangenziale di Catania in entrata da Misterbianco (Lineri). Le prime auto si sono immesse regolarmente sulla sede stradale, alla presenza del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale, il delegato Ivan Albo della Città metropolitana di Catania e i tecnici di Anas. È stato così inaugurato il primo collegamento diretto tra i quartieri di Lineri, Serra e zone limitrofe, e la principale arteria viaria dell'area metropolitana etnea.

