Aperta a Messina la sartoria San Raineri esperimento sociale di economia circolare

A Messina apre le sue porte la Sartoria San Ranieri, un innovativo esempio di economia circolare che unisce sostenibilità e solidarietà. Frutto di una collaborazione tra Caritas Diocesana, Benefit s.c.s., Invisibili odv e l’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro, questa iniziativa si distingue per il suo approccio etico e inclusivo. Un progetto che dimostra come moda, rispetto e impegno sociale possano coesistere, trasformando il modo di concepire il settore tessile. La Sartoria San Ranieri è un esempio brillante di come il cambiamento possa partire dal cuore della comunità.

Aperta la Sartoria San Ranieri in via dei Verdi 57, nata dalla collaborazione tra Caritas Diocesana, Benefit s.c.s., Invisibili odv, e Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro, sostenuta dai fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica di Caritas Italiana. La Sartoria San Ranieri è un progetto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: sartoria - aperta - sociale - messina

Inaugurata la Sartoria San Ranieri Dopo la benedizione da parte del direttore della Caritas diocesana padre Nino Basile la visita ai locali e il brindisi. Presenti il direttore dell' Ufficio di PSL don Sergio Siracusano , il vicedirettore della Caritas diacono Giovanni Vai su Facebook

Messina. Nasce la “Sartoria sociale San Ranieri” per ridare vita agli abiti usati; Messina. Nasce la “Sartoria sociale San Ranieri” per ridare vita agli abiti usati; Gambia, la sartoria sociale di Faburama Ceesay.

Messina. Nasce la “Sartoria sociale San Ranieri” per ridare vita agli abiti usati - Domani l'inaugurazione del progetto di economia circolare ispirato all'enciclica di Papa Francesco. Secondo msn.com

Messina, apre la Sartoria San Ranieri: il progetto finanziato da Caritas Italiana che ha visto sostenere la nascita della Cooperativa Benefit - È tutto pronto per l'apertura della Sartoria San Ranieri, nata dalla collaborazione tra Caritas Diocesana, Benefit s. Segnala msn.com