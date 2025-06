Anziani legati con cinghie e nastro adesivo in casa di riposo | 3 arresti a Caltanissetta

Una tragica scoperta scuote Caltanissetta: anziani vittime di violenze e soprusi nella casa di riposo, con tre arresti tra cui l’amministratrice. Le cimici e videocamere nascoste hanno svelato un quadro inquietante di abusi, portando alla luce un grave episodio di maltrattamenti. La comunità è scioccata di fronte a questa realtà, che mette in discussione la sicurezza delle strutture dedicate ai nostri cari. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

Gli inquirenti hanno piazzato cimici e videocamere nascoste dalle quali sono emerse violenze e soprusi ai danni degli ospiti. In manette è finita l'amministratrice della struttura, finita in carcere, e altri due operatori per i quali il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

