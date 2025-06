Anziani legati al letto con cinghie e nastro adesivo | tre arresti per maltrattamenti in una casa di cura nel Nisseno – Video

Una scoperta scioccante scuote il mondo dell’assistenza agli anziani nel Nisseno: tre persone sono state arrestate per aver maltrattato e legato al letto pazienti vulnerabili, con video che testimoniano abusi orribili. La vicenda, sotto inchiesta della Procura di Caltanissetta, solleva gravi dubbi sulla gestione di alcune case di cura, portando alla luce una realtà inquietante che non può più essere ignorata.

Una persona è stata arrestata e portata in carcere e altre due sono state poste ai domiciliari dai carabinieri della Tenenza di San Cataldo in esecuzione di un’ordinanza del gip di Caltanissetta nell’ambito di un’inchiesta del pool violenza di genere e domestica della Procura Nissena sulla gestione di una s truttura socio-assistenziale per anziani dalla quale sarebbero emerse “gravissime condotte di maltrattamenti, di sequestri di persona nei confronti degli ospiti e di esercizio abusivo della professione”. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni ambientali e videoriprese che hanno fatto luce su “comportamenti vessatori, umilianti e maltrattanti da parte dell’amministratrice della struttura e di due collaboratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Anziani legati al letto con cinghie e nastro adesivo”: tre arresti per maltrattamenti in una casa di cura nel Nisseno – Video

