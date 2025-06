Anziani le cinque grandi famiglie degli over 65enni bergamaschi

In provincia di Bergamo, gli over 65 rappresentano un mosaico ricco e diversificato, suddiviso in cinque grandi famiglie: i “sereni”, i “socievoli”, le “affaticate”, gli “autonomi” e i “fragili”. Questa classificazione, frutto di una ricerca condotta dal professor Ivan Cortinovis, rivela un panorama affascinante e complesso, fatto di contrasti tra benessere e povertà, progresso e isolamento. Ma cosa significa davvero entrare in questa varietà di esperienze e come possiamo accompagnarli nel loro percorso?

Bergamo. Ci sono cinque grandi famiglie nel "Pianeta Anziani" della provincia di Bergamo. Li ha individuati una ricerca condotta per conto di Fnp Cisl dal professor Ivan Cortinovis, alla quale ha risposto un migliaio di persone over 65enni. Sono i " sereni ", i "socievoli ", le " affaticate ", le " autonome " e i " fragili ". Insieme, disegnano un quadro complesso fatto di benessere e povertà, istruzione e analfabetismo digitale, solitudine e storie di positive convivenze sociali. La ricerca è stata presentata durante l'ultimo consiglio generale della categoria della categoria dei pensionati di via Carnovali.

