Antonio Ereditato a The Big Interview | Sul nucleare siamo vittime di narrative del secolo scorso

Nel dibattito sul nucleare, Antonio Ereditato ha smascherato le false narrazioni del passato, portando una prospettiva moderna e ottimista. Sul palco con Stefano Buono di Newcleo, ha sottolineato come le tecnologie attuali consentano di costruire centrali sicure e affidabili, che si spengono prima di causare danni. È il momento di guardare avanti e riconoscere le potenzialità di un’energia pulita e sicura.

Il fisico è salito sul palco insieme a Stefano Buono, ceo di Newcleo, che ha ricordato come "oggi siamo in grado di creare centrali intrinsecamente sicure, che si spengono prima di danneggiarsi".

