Anticiclone Pluto porta caldo ma anche temporali violenti e grandine le città a rischio nubifragio

L’anticiclone Pluto, protagonista fino a metà luglio, porta con sé un caldo africano intenso che accende l’estate. Tuttavia, il suo passaggio non è senza rischi: temporali violenti, grandinate e nubifragi si abbattono dalle Alpi in pianura, mettendo a rischio le città. È il momento di restare vigili e prepararsi agli sbalzi meteorologici.

