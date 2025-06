Anticiclone Pluto bollino rosso in 22 città nel weekend più caldo dell' anno | temperature fino a 40 gradi

Prepariamoci a vivere un weekend infuocato: l’anticiclone africano Pluto porta in 22 città italiane il caldo più intenso dell’anno, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi e magari superarsi. Un bollettino di allerta che invita a massima prudenza e a proteggersi dal sole. È il momento di godersi le giornate estive in modo sicuro e consapevole, perché l’estate più calda non è ancora finita.

Con l'arrivo dell'anticiclone africano Pluto in diverse città italiane si sfioreranno i 40 gradi e potrebbe non essere il picco.

Previsioni meteo, arriva l'anticiclone africano Pluto: temperature fino a 40 gradi - Preparatevi a vivere un’ondata di caldo estremo: l’anticiclone africano Pluto sta per accomodarsi sull’Italia, portando temperature fino a 40 gradi.

L'anticiclone africano Pluto che ha investito l'Italia resterà con noi per almeno 10 giorni facendo sfiorare, e in alcune zone superare, i 40 gradi. Oggi sono previsti i primi bollini rossi in sei città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Non farà fr

L'anticiclone #Pluto porta il #caldo record: la classifica delle città. Quando finisce? "La data da segnare" https://iltempo.it/attualita/2025/06/27/news/meteo-quando-finisce-il-caldo-anticiclone-pluto-classifica-temperature-ilmeteoit-previsioni-43164168/… #meteo

