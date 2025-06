In un contesto di grandi aspettative, l’Inter si trova al centro di un terremoto annunciato: Chivu, approdato da poco, potrebbe già essere esonerato, con Marotta pronto a cambiare rotta. La stagione nerazzurra, triste protagonista di una finale di Champions da dimenticare, si avvia verso un nuovo capitolo. La domanda ora è: quale sarà il futuro dell’Inter e chi prenderà le redini della squadra? Resta sintonizzato per scoprire gli sviluppi.

Annuncio in diretta nazionale: Chivu già a rischio esonero Marotta ha l’accordo con il sostituto"> Arrivato da poche settimane sulla panchina dell’Inter, Chivu è già a rischio esonero. Pronto il sostituto. L’ultima stagione dell’Inter si è chiusa in maniera tutt’altro che entusiasmante. Il 5-0 rifilatole dal PSG in finale di Champions League ha definitivamente chiuso la bacheca dei trofei 20242025. Che in realtà, non è mai stata riempita. L’Inter è uscita dalla Coppa Italia, ha perso all’ultima giornata il Campionato e in finale la Coppa dalle grandi orecchie. Insomma la fine di un ciclo, terminato nella maniera più indigesta possibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com