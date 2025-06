Annuale convivio per l' Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Targhe per coloro che hanno 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti

Nella suggestiva cornice di Villa Gennaioli, ad Anghiari, si è svolto l’annuale convivio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, un momento di celebrazione e riflessione sul valore della professione. Tra riconoscimenti per i 50 anni di attività e nuovi timbri per i neo iscritti, l’evento ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare il futuro. Il presidente Tiezzi ha invitato a una politica di categoria condivisa, perché il successo viene dal lavorare insieme.

Arezzo, 27 giugno 2025 – . Ultimo semestre di mandato per l'attuale consiglio direttivo. Il presidente Tiezzi. "Il futuro Consiglio Nazionale anteponga il noi all'io. Occorre una politica di categoria condivisa" Si è svolto nella splendida cornice di Villa Gennaioli, ad Anghiari, l'annuale convivio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Presenti autorità provenienti dal mondo della politica e della società civile, magistrati, funzionari e direttori della Pubblica Amministrazione, personaggi del mondo della finanza e rappresentanti degli altri Ordini professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Annuale convivio per l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Targhe per coloro che hanno 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti

In questa notizia si parla di: convivio - ordine - commercialisti - esperti

Roma, Camera dei Deputati 24 giugno 2025 Ore 16:00 – 19:00 Il Presidente Francesco Cataldi rappresenterà l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) in occasione del convegno “Crescita e competitività: la p Vai su Facebook

Annuale convivio per l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Targhe per coloro che hanno 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti; Annuale convivio per l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo; Commercialisti, al convivio targhe per 50 anni di attività e timbri per i neo iscritti.

Stati generali dei commercialisti tra forza della categoria, criticità e divisioni interne - Si sono svolti a Roma gli Stati Generali 2025 dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili. Riporta corrierediarezzo.it

Ordine dei commercialisti e esperti contabili, il congresso nazionale sarà a Genova - Sarà Genova a ospitare, dal 22 al 24 ottobre 2025, il prossimo Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Secondo genova24.it