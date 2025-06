Anni settanta Terrore e Diritti di Mario Calabresi

Gli anni Settanta, un decennio di tumulto e trasformazione, rivivono in "Anni Settanta. Terrore e Diritti," un progetto teatrale che svela le complesse sfumature di un'epoca cruciale. Scritto da Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi, e Benedetta Tobagi, storica e figlia di un’altra vittima di quegli anni, questa pièce ci guida attraverso le tensioni, le paure e le speranze di un’Italia in fermento. Un viaggio nel passato per riflettere sul presente.

"Anni Settanta. Terrore e Diritti" è un progetto teatrale scritto da Mario Calabresi, (giornalista, scrittore e figlio del commissario Luigi Calabresi assassinato nel 1972) Benedetta Tobagi (scrittrice e storica, autrice di alcuni dei libri più importanti sugli anni di piombo e figlia del.

