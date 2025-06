Anna Wintour lascia Vogue Usa dopo 37 anni | la regina della moda passa il testimone

Anna Wintour lascia Vogue USA dopo 37 anni, un’epoca di stile e innovazione. La regina indiscussa della moda, con il suo iconico taglio di capelli e gli occhiali inconfondibili, ha rivoluzionato il mondo delle riviste di tendenza. A 75 anni, è pronta a passare il testimone, lasciando un’eredità indelebile che continuerà a influenzare generazioni future. La sua decisione segna l’inizio di un nuovo capitolo nel fashion industry, dimostrando che anche i grandi devono sapersi reinventare.

Una voce ferma, un taglio di capelli iconico, occhiali da sole sempre presenti. Per 37 anni, Anna Wintour è stata sinonimo di Vogue USA, plasmando non solo una rivista, ma un'intera industria. Ora, la donna che ha ispirato il personaggio di Miranda Priestly ha deciso: è tempo di cambiare. Nella sua ultima riunione con lo staff, Wintour ha annunciato le dimissioni da direttrice di Vogue US, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 1988. A 75 anni, però, non si tratta di un addio definitivo: resterà direttrice editoriale globale di Condé Nast e Chief Content Officer, continuando a supervisionare la strategia creativa del colosso editoriale.

