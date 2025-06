Anna Wintour lascia Vogue America ma non se ne va | cosa cambia davvero

Ann Wintour lascia Vogue America, ma non sparisce dal mondo della moda. Dopo 37 anni di leadership, la sua uscita non rappresenta un addio, bensì un cambiamento strategico: alla guida del magazine entra un nuovo responsabile editoriale, pronto a plasmare il futuro del iconico mensile. Un passaggio di testimone che promette innovazione senza dimenticare l’eredità della celebre direttrice. La vera domanda è: cosa cambierà davvero in Vogue?

È da ieri sera, quando è trapelata la notizia, che nel mondo della moda (e non solo) non si parla d’altro: “ Anna Wintour lascia Vogue America ”, titolano diverse testate. Ma la verità, come spesso accade, è più sfumata. Dopo 37 anni alla guida dell’edizione statunitense di Vogue, Wintour ha annunciato l’arrivo di un nuovo head of editorial content, figura incaricata di gestire l’operatività quotidiana del magazine. Non un addio, dunque, ma un cambio di assetto. Lei continuerà a detenere il controllo editoriale globale come Global Editorial Director di Vogue e Chief Content Officer di Condé Nast. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Anna Wintour lascia Vogue America (ma non se ne va): cosa cambia davvero

