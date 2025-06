anna wintour lascia vogue america la fine di un regno lungo 37 anni

Dopo 37 anni di leadership indiscussa, Anna Wintour lascia Vogue America, segnando la fine di un’epoca nella storia della moda. La sua influenza ha plasmato tendenze e innovazioni, lasciando un’impronta indelebile nel panorama editoriale mondiale. Ma il suo impatto non si interrompe: continuerà a guidare la visione globale di Vogue. Un nuovo capitolo si apre, e il mondo della moda si prepara a scriverne i prossimi, emozionanti...

Fine di un’epoca: dopo quasi quattro decenni al timone di Vogue America, la bibbia mondiale dello stile, Anna Wintour lascia il ruolo di direttrice responsabile della rivista che ha rivoluzionato l’editoria di moda a livello globale. La notizia segna una svolta per l’intera industria della moda, anche se Wintour non abbandona del tutto la nave: manterrà infatti i suoi incarichi come direttrice editoriale globale di Vogue e chief content officer di Condé Nast. Vogue da rivista di moda a industria culturale. L’annuncio arriva come parte di una più ampia ristrutturazione interna del gruppo editoriale e introduce un nuovo titolo per la leadership di Vogue Usa: “Head of Editorial Content”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it