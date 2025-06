Anna Wintour lascia Vogue America, chi sarà il prossimo re o regina della moda? Dopo 37 anni di influenza e innovazione, la sua uscita apre un nuovo capitolo nel mondo del fashion. Chi saprà raccogliere l’eredità di questa icona e guidare il futuro dello stile? Il panorama fashion si prepara a un cambiamento epocale: restate sintonizzati per scoprire chi prenderà il suo posto.

Il mondo della moda è in fermento: Anna Wintour, la leggendaria direttrice di Vogue America, ha annunciato il suo passo indietro dopo 37 anni alla guida della rivista che ha definito gli standard dell’editoria di moda globale. La notizia, trapelata il 25 giugno 2025 durante una riunione con lo staff e confermata da Condé Nast al New York Post, segna la fine di un’era e apre un dibattito su chi sarà in grado di raccogliere un’eredità tanto imponente. Wintour, 75 anni, non abbandonerà completamente il suo impero: manterrà i ruoli di Global Chief Content Officer di Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue, ma la ricerca di un nuovo responsabile dei contenuti editoriali per Vogue America è già iniziata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net