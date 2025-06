Anna Wintour lascia l’incarico di direttrice di Vogue

Dopo un sorprendente trentasette anni, Anna Wintour potrebbe lasciare la guida di Vogue America, lasciando il mondo della moda senza uno dei suoi volti più iconici. La sua eredità e il suo impatto saranno sicuramente oggetto di discussione, mentre si aprono nuovi scenari per la rivista e l'intera industria. Quale sarà il futuro di questa icona della moda? Solo il tempo lo dirà.

Dopo 37 anni alla guida di ‘Vogue America’, la direttrice Anna Wintour sarebbe pronta a lasciare l’incarico. Secondo quanto riferito da alcuni media internazionali, come ‘The Daily Front Row’, ‘Wwd’ e ‘Business Of Fashion’, la storica direttrice di quella che a lungo è stata considerata la ‘bibbia della moda’ lascerebbe la sua posizione alla guida del mensile mantenendo comunque i ruoli di Global chief content officer di Condé Nast e direttore editoriale globale di ‘Vogue’. Condé Nast, il gruppo editoriale che oltre a Vogue possiede Vanity Fair, GQ e il New Yorker, ha confermato la notizia alla CNN. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it