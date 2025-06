Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America ma non il ‘trono’ della moda | ecco perché è la fine di un’era

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni, ma non il suo trono nel mondo della moda. Un cambio di ruolo strategico che segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova era di influenza e innovazione. La sua decisione ci invita a riflettere su come il potere si reinventi nel tempo, mantenendo salda la posizione di un’icona indiscussa. Ecco perché questa svolta rappresenta molto di più di un semplice addio.

La notizia è arrivata inattesa, come un colpo di scena in una sfilata d’alta moda, nel pomeriggio di giovedì 26 giugno. Anna Wintour, la giornalista più potente e iconica del mondo, dopo 37 anni al timone di Vogue America, ha annunciato che lascerà la direzione della celebre testata. Un passo indietro, non un addio. La “ Papessa della moda”, infatti, n on abdica, ma cambia ruolo, consolidando la sua posizione al vertice dell’impero editoriale Condé Nast. Come riportato da diversi media internazionali, tra cui il New York Post che ha ricevuto la conferma dalla casa editrice, Wintour, 75 anni, ha comunicato di persona la sua decisione durante una riunione con il suo staff, spiegando di essere alla ricerca di un nuovo leader per l’edizione americana del magazine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America (ma non il ‘trono’ della moda): ecco perché è la fine di un’era

