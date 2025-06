Anna Wintour chi è l’assistente storica Plum Sykes

Anna Wintour, icona indiscussa del mondo della moda e direttore di Vogue, ha avuto al suo fianco un’assistente storica: Plum Sykes. Classe 1969, nata a Londra e laureata a Oxford, Sykes ha condiviso anni di lavoro con Wintour, diventando una figura centrale nel backstage dell’élite newyorkese. Ma chi è veramente questa donna, così legata alla regina della moda? Scopriamo insieme il suo percorso e i segreti di un sodalizio indissolubile.

Plum Sykes è l’ex assistente di Anna Wintour, una figura particolare, da sempre legatissima all’ex direttrice di Vogue, contestata e chiacchierata dall’elitè newyorkese. Chi è Plum Sykes, assistente di Anna Wintour. Classe 1969, Anna Wintour è nata nel 1969 a Londra e ha studiato a Oxford, Storia Moderna. Scrittrice e giornalista, ha iniziato la sua carriera lavorando come stagista presso Vogue nel Regno Unito. In seguito è stata assunta come scrittrice di moda e assistente personale da Anna Wintour, figura iconica e fondamentale nel mondo della moda, conosciuta per la sua influenza nell’industria fashion e per il suo distintivo stile con il caschetto e gli occhiali da sole. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anna Wintour, chi è l’assistente storica Plum Sykes

In questa notizia si parla di: anna - wintour - assistente - plum

Nozze Bezos, i 27 abiti da sposa di Lauren Sanchez e la consulenza di Anna Wintour - un tocco di eleganza e raffinatezza che lascerà tutti senza fiato. Gli sposi si preparano a sfoggiare i 27 abiti da sposa di Lauren Sanchez, scelti con cura tra le più prestigiose creazioni, sotto la supervisione della celebre consulente Anna Wintour.

Anna Wintour, chi è l’assistente storica Plum Sykes; Il diavolo veste Prada stasera in tv, la storia vera del film con Meryl Streep e Anne Hathaway; Il Diavolo veste Prada: curiosità e retroscena del cult della moda.

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni - La guru della moda con la passione per il tennis Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni alla guida della rivista. Scrive gazzetta.it

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America (ma non il ‘trono’ della moda): ecco perché è la fine di un’era - La "Papessa della moda" lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni ma mantiene i ruoli globali in Condé Nast ... Come scrive ilfattoquotidiano.it