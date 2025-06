Ankara abbiamo un problema energetico | così Erdogan sta mediando per assicurare il trasporto del petrolio

In un contesto di crescente tensione internazionale, Ankara si trova in prima linea tra alleanze e interessi strategici. La recente iniziativa di Erdogan di mediare per il trasporto del petrolio nel mar Mediterraneo svela una tentazione di sfruttare la propria posizione geografica per ottenere vantaggi politici ed economici. Mentre Ankara accusa gli Stati Uniti di aggressione, si prepara a fronteggiare ogni eventuale blocco dello Stretto di Hormuz, dimostrando ancora una volta la complessità della sua politica estera.

Pur continuando ad accusare gli alleati statunitensi di aver attaccato uno stato sovrano, l’ Iran, Ankara sta cercando di trarne vantaggio in ogni modo, usando la propria posizione geostrategica. Il governo turco, dominato dal partito della Giustizia e Sviluppo (Akp) del presidente-autocrate Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato infatti di essere pronto a contrastare un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz da parte del regime di Teheran qualora la disputa con gli Usa e Israele su dove sia finito l’uranio arricchito contenuto nel propri siti nucleari non venga risolta. La Turchia ha annunciato che potrebbe supplire alla chiusura del cruciale Stretto sul mar Rosso con forniture energetiche alternative da Iraq, Azerbaigian e Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ankara, abbiamo un problema (energetico): così Erdogan sta mediando per assicurare il trasporto del petrolio

In questa notizia si parla di: ankara - erdogan - abbiamo - problema

I leader disertano Istanbul. Zelensky resta ad Ankara: una farsa. “Per Erdogan la Crimea è ucraina” - Istanbul, 16 maggio 2025 – I leader mondiali hanno disertato l'atteso incontro fra Russia e Ucraina, lasciando Zelensky a Ankara.

Ankara, abbiamo un problema (energetico): così Erdogan sta mediando per assicurare il trasporto del petrolio; Turchia, Erdogan: Non abbiamo abbandonato il programma F-35, ne ho parlato con Trump; Proteste di massa contro l’arresto del sindaco di Istanbul: cosa accade in Turchia?.

Elezioni in Turchia, Istanbul e Ankara alle opposizioni. Erdogan: «Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo» - Il Messaggero - Erdogan: «Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo» Si tenevano le elezioni amministrative in diverse città ... ilmessaggero.it scrive

Erdogan ammette la sconfitta alle amministrative: “Al voto non abbiamo ottenuto ciò che volevamo” - Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso dalla sede del suo partito Akp ad Ankara ... Scrive repubblica.it