anime top rated pronto per lo streaming negli usa dopo quasi 30 anni

Gli Stati Uniti, portando finalmente Detective Conan nel cuore delle foreste di streaming. Dopo quasi 30 anni, questa serie iconica torna a sorprendere e affascinare nuovi e vecchi fan, confermando il suo ruolo di pilastro nel mondo anime. Preparati a rivivere le emozioni di Misteri e deduzioni, perché l’avventura sta per ripartire con un’energia tutta nuova. La suspense è servita: il mistero sta per continuare!

